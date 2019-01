Deel dit artikel:













Bloedmaan is door helder weer goed te zien, maar je moet er wel vroeg voor opstaan De bloedmaan in de zomer van 2018 (foto: Niels Kanters)

DEN BOSCH - Een bloedmaan en een 'supermaan' tegelijk, de maan wordt wel erg bijzonder in de nacht van zondag op maandag. Er is geen wolkje aan de lucht, waardoor het bijzondere natuurfenomeen goed te zien is.

Geschreven door Linda Bak

Een volledige maansverduistering wordt ook wel een bloedmaan genoemd. De aarde staat dan precies tussen de zon en de maan waardoor de schaduw van de aarde op de maan valt. Een kleine hoeveelheid zonlicht bereikt de maan toch nog via de aardatmosfeer. Een deel van dit licht wordt teruggekaatst naar de aarde, waardoor de maan rood lijkt. Vandaar de naam bloedmaan. Zeldzaam fenomeen

Naast het feit dat de maan zondagnacht in de schaduw van de aarde staat, staat deze ook nog iets dichter bij de aarde dan normaal. “Hierdoor lijkt de maan voor ons wat groter”, zegt meteoloog Yannick Damen van Weeronline. De 'supermaan' is volgens hem alleen in januari te zien. “Een maansverduistering terwijl er een supermaan is, komt dus heel weinig voor.” Om de maansverduistering te zien, moet je wel vroeg opstaan. Maandagochtend om halfvier wordt de schaduw van de aarde langzaam zichtbaar op de maan. Om tien over halfzes is de maan dan een uur lang volledig verduisterd. Vanaf kwart voor zeven komt er weer zonlicht op de maan. Strenge vorst

Wil je buiten naar deze bijzondere maan kijken? Kleed je dan wel warm aan. Het kan weleens streng gaan vriezen in Brabant met temperaturen tot 10 graden onder nul. Trotseer jij de kou om naar de bloedmaan te kijken? Stuur je foto's naar internet@omroepbrabant.nl.