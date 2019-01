Hoe timmerman Paul Spierings door een filmpje mee kon doen aan de Dakar Rally

“Financieel ging het me nooit lukken om hogerop te komen”, zegt Spierings. De motorcrosser heeft lange tijd op hoog niveau gereden in de amateurklasse in Nederland. Hij is zelfs een paar keer Nederlands kampioen geworden. “Maar toen trok ik de stekker eruit.”

Het zou Spierings te veel geld kosten om verder te kijken dan wat hij in Nederland had bereikt. “Toen heb ik een jaar op de bank gezeten en voor de lol een enduromotor – een soort crossmotor met een kenteken – gekocht”, zegt Spierings.

Wat doe jij hier? Je moet Dakar rijden!

“Daar heb ik toen tien wedstrijdjes mee gereden en daarmee werd ik uit het niets Nederlands kampioen”, gaat hij verder. “Een jongen had mij op die kampioenschappen gefilmd en dat filmpje kreeg ik de volgende ochtend. Op de bouw bekeek ik dat filmpje vervolgens en in de tussentijd keek een onbekende man over mijn schouder mee.”

“Hij zei: ‘Wat doe jij hier? Je moet Dakar rijden!’. Toen vertelde ik hem dat ik geen geld had.” De man was van het uitzendbureau Aelbers uit Doetinchem. Toen de man het filmpje zag, belde hij zijn baas. “Om negen uur zat ik toen bij die baas en om kwart over elf liep ik naar buiten met een handtekening”, zegt Spierings.

27e plaats

Spierings eindigde op de Dakar Rally op de 27e plaats. Even dacht hij dat hij het niet meer zou halen, omdat hij op dag zes flink onderuit ging. “Er lag een steen bedolven onder het zand die ik niet zag. Ik vloog daarna met een salto voorover van de motor.”

“Toen ik weer opstond, deed niks zeer behalve mijn gezicht. De motor deed het nog, maar de navigatie was kapot dus ik wist niet meer waar ik heen moest. Toen drie anderen voorbij kwamen, reed ik vrolijk achter ze aan. Uiteindelijk ben ik nog als 37e over de finish gekomen”, vertelt de motorcrosser.





Paul Spierings tijdens de Dakar Rally in Peru (Foto: Rally Maniacs).





'Droom die uitkomt'

Spierings rijdt al sinds dat hij drie jaar oud was op een crossmotor. Nu staat de Dakar Rally van volgend jaar alweer op de planning. “Als je als kleine jongen motor rijdt en de kans krijgt om mee te doen aan de Dakar Rally, is dat een droom die uitkomt."