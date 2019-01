Deel dit artikel:













Vrouw zwaait met vuurwapen op straat en wordt opgepakt in Tilburg Het vuurwapen werd in de auto van de vrouw aangetroffen (Foto: Pexels.com).

TILBURG - Een 27-jarige vrouw is zaterdagnacht aangehouden in Tilburg nadat ze op straat met een vuurwapen zwaaide. Rond kwart voor vijf ’s nachts kreeg de politie een melding dat de vrouw bij de Meierijbaan met een vuurwapen was gezien.

Geschreven door Marlou van den Broek

De verdachte werd vervolgens klemgereden in de Veluwestraat. Agenten trokken een vuurwapen en riepen dat de vrouw uit de auto moest komen. Ze gaf geen reactie en bleef in de auto zitten. Ze stapte pas uit toen agenten het raam aan de bestuurderskant probeerden te forceren. Het vuurwapen werd in haar auto gevonden.