Daniel Schwaab na gelijkspel PSV: 'Dit gebeurt ons niet meer'

EMMEN - PSV heeft zondag pijnlijk puntverlies geleden op bezoek bij FC Emmen (2-2). Maar geluk bij een ongeluk: ook Ajax morste punten en speelde in de slotfase gelijk waardoor PSV koploper blijft. Verdediger Daniel Schwaab was na de wedstrijd stellig: "Dit gaat ons niet meer gebeuren."

Waar ging het dan mis? Daar kan ook Nick Viergever niet echt antwoord op geven. "Misschien hielden we iets minder de rust, de controle", zegt de verdediger. Die controle hadden ze lange tijd wel. "In de eerste seizoenshelft maakten we ook wel eens in de laatste minuut een doelpunt. Nu valt het een keer de andere kant op", vertelt Schwaab.





Euforie bij Ajax

Toen de Ajacieden nog aan het warmlopen waren voor hun duel tegen sc Heerenveen, viel de gelijkmaker van FC Emmen tegen PSV. Dat werd getoond op grote beelden in de Johan Cruijff Arena, dat ontplofte van euforie. "Ja, logisch", zegt ex-Ajacied Viergever. "Dit laat zien dat ze niet verwachten dat we veel laten liggen", voegt Schwaab daar aan toe.

Toch lacht PSV het laatst, want ook de Ajacieden spelen gelijk door een doelpunt in de blessuretijd tegen sc Heerenveen (4-4). Daardoor blijven de Eindhovenaren koploper.

De focus gaat nu weer naar FC Groningen, waar PSV tegen aantreedt in het Philips Stadion, komende zaterdag. Viergever: "Je moet het ook niet groter maken of dingen gaan zoeken. Morgen weer keihard aan de slag en terug in de flow raken."