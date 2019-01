Opmerkelijk in Brabant: ook jij kan een gediplomeerde natuurijsmeester worden

“Het is een korte opleiding van de KNSB, maar dan weet je wel heel veel meer over ijs. Je weet meer over veiligheid op de schaatsbaan, maar ook hoe dik het ijs moet zijn en wat voor soorten schaatsijs er zijn.” Dat ijsclubs niet de verplichting hebben om voorafgaand aan het openen van een natuurijsbaan eerst een natuur-ijsmeester te raadplegen noemt Uithoven, zeker voor schaatsclubs die aangesloten zijn bij de KNSB, een beetje raar.

'Het zou de veiligheid ten goede komen'

“Zeker voor verenigingen, die zoals wij een baan hebben op diep water is het geen overbodige luxe en zou het de veiligheid ten goede kunnen komen.” Om het niet alleen bij woorden te houden gaan ze bij schaatsclub Juliana binnenkort ook echt van start met de cursus.

“We hebben al heel wat schaatsverenigingen in de regio Altena met succes benaderd. Voor de KNSB-cursus, die we volgende maand houden, hebben zich nu rond de twintig verenigingen uit de hele regio gemeld. En het is toch leuk als je jezelf natuur-ijsmeester mag noemen.”





Hans Uithoven pleit voor meer inzet van natuur-ijsmeesters bij schaatsclubs met een natuur-ijsbaan





Waar blijft dat ijs?

Vooralsnog bestaat de hoofdijsbaan in Babyloniënbroek meer uit water dan uit ijs. “Februari is de koudste maand, dus we houden nog hoop”, aldus Hans Uithoven. Het landbaantje, dat bestaat uit een ondergelopen weiland, biedt meer perspectief aldus de natuurijsmeester.