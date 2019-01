PSV'ers lachen het laatst, leedvermaak na gelijkspel Ajax

EINDHOVEN - Onder het mom van 'wie het laatst lacht, lacht het best' reageren PSV'ers op een filmpje dat eerder vandaag op social media verscheen. Daarin is te zien hoe Ajacieden lachend en juichend reageren vanuit de Johan Cruijff ArenA op het gelijkspel van PSV tegen FC Emmen. Ajax moest toen nog spelen tegen sc Heerenveen, maar speelde ook gelijk en lopen daardoor de koppositie mis. "Haal het weg, snel", reageert iemand op Twitter.

Ajax plaatste zelf de video op Twitter en Facebook, bekijk het hier:

Veel lachende gezichten dus. Maar dat lachen verging ze wel toen sc Heerenveen in de blessuretijd de 4-4 maakte. PSV-fans wisten niet hoe snel ze moesten reageren op het filmpje. Hieronder een greep uit de reacties:





Door het gelijkspel van Ajax blijft PSV koploper in de eredivisie. Als de Amsterdammers wonnen, namen ze die over op basis van doelsaldo. Het verschil is nu nog altijd twee punten.