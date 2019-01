Deel dit artikel:













Verwarde man doet bommelding in Albert Heijn De politie kwam met zes auto's naar de winkel toe (foto: Toby de Kort)

TILBURG - Een verwarde man heeft zondagavond in de Albert Heijn XL aan de Jan Heijnsstraat in Tilburg een bommelding gedaan. De winkel is gesloten voor onderzoek.

Geschreven door Michelle Peters

De politie kwam met zes auto's naar de supermarkt toe. Klanten en personeel werden geëvacueerd. Agenten hebben met behulp van een politiehond de man gearresteerd. Hij is naar het politiebureau gebracht. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Een verwarde man is aangehouden na een bommelding in de Albert Heijn. (Foto: Jack Brekelmans).