Sneeuw op komst, maar pas na de dinsdagochtendspits: 'Een meevaller'

Geldrop in de sneeuw op 16 december. Een beeld dat we dinsdag opnieuw zouden kunnen zien. (Archieffoto: Rob Engelaar)

EINDHOVEN - We krijgen dinsdag ook in onze provincie te maken met sneeuw. “Pas na de dinsdagochtendspits. Een meevaller dus”, zo benadrukt weervrouw Grieta Spannenburg van weer.nl. Qua hoeveelheid sneeuw zal het volgens haar wel meevallen. “We houden rekening met één tot drie centimeter”, zegt ze.

De sneeuw komt dinsdag vanuit het westen rond tien uur ook onze provincie binnen en trekt vervolgens langzaam naar het oosten. “Het sneeuwfront wordt tegengehouden door een matige zuidoostenwind. Dat betekent dat we tot vier uur dinsdagmiddag te maken hebben met een langzaam verder trekkend geheel”, legt Spannenburg uit.





Ook voor de dinsdagavondspits voorziet Spannenburg niet echt problemen door de sneeuw. Dit dus omdat de hoeveelheid volgens haar meevalt. De sneeuw die dinsdag verwacht wordt, doet de weervrouw denken aan 16 december toen er ook sprake was van lichte sneeuw. Voor de verdere week verwacht ze overigens geen sneeuw meer.

Ergste kou gehad

De ergste kou hebben we volgens de weervrouw voor deze week waarschijnlijk gehad. “Vannacht was het het koudst”, zegt ze. In onze provincie werd het ruim negen graden onder nul. De komende nachten is er sprake van meer bewolking waardoor de temperaturen wat minder ver onder nul zullen uitkomen dan in de nacht van zondag naar maandag.









In de nacht naar dinsdag zal de temperatuur ergens tussen de -3 en -5 graden uitkomen. Wanneer het sneeuwfront dinsdag tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags overtrekt, zal de temperatuur in onze provincie rond het vriespunt liggen. Wanneer de sneeuw is overgetrokken, wordt het net even boven nul.