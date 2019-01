Willy van de Kerkhof over gelijkspel PSV: 'Dit mag een topclub niet gebeuren'

EINDHOVEN - PSV kwam dit weekend goed weg. De Eindhovenaren speelden 2-2 gelijk bij FC Emmen. Maar concurrent Ajax kwam ook niet verder dan een gelijkspel. “Het was een krankzinnige speelronde en voor de neutrale toeschouwer een geweldig weekend”, vindt Willy van de Kerkhof.

PSV stond lang op voorsprong in Emmen. Maar ze lieten de thuisploeg terugkomen. “De warmte zat misschien nog in de benen”, grapt Willy. “De achterhoede lette gewoon niet op. Bij de laatste goal kon de speler van Emmen de bal zomaar binnen koppen. Dit mag een topclub gewoon niet gebeuren.”

Sam Lammers

Door het gelijkspel van Ajax tegen Heerenveen behoudt PSV twee punten voorsprong op de Amsterdammers. “Gelukkig kwam het allemaal nog goed. Sam Lammers, die van PSV gehuurd wordt door Heerenveen, speelde goed tegen Ajax. Heerenveen had zelfs kunnen winnen in de slotfase.”

Willy vindt dat PSV enorm veel geluk heeft gehad. “Voor hetzelfde geld was Ajax er overheen gegaan met een beter doelsaldo. Het is een geluk bij een ongeluk dat dat niet gebeurd is.”

'NAC onthutsend slecht'

En dan was er dit weekend ook nog de derby tussen Willem II en NAC. “NAC speelde onthutsend slecht. Ze moeten zich daar echt zorgen gaan maken. Je kunt op z’n minst inzet en karakter tonen in zo’n wedstrijd, maar dat ontbrak volledig.”

Over Willem II is Willy een stuk positiever. “Willem II gaat langzaam naar de middenmoot, dus chapeau. De Tilburgers spelen komende woensdag hun kwartfinalewedstrijd in de KNVB-beker tegen FC Twente. Komende zondag spelen ze in de competitie tegen FC Utrecht. NAC treft vrijdag in eigen huis ADO Den Haag en PSV neemt het zaterdagavond op tegen FC Groningen.