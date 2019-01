Deel dit artikel:













Schoenenzaak Scapino in Vlijmen overvallen, dader doet greep in kassa en gaat er vandoor

VLIJMEN - Schoenenzaak Scapino in Vlijmen is maandagochtend overvallen. De dader dreigde met een mes en deed vervolgens een greep in de kassa. De overvaller sloeg daarna op de vlucht. Een medewerkster van de winkel heeft een kras op haar arm opgelopen.

Geschreven door Sandra Kagie

De overval op de winkel aan de Heistraat in Vlijmen gebeurde rond halftwaalf. De politie is in de omgeving van de winkel op zoek naar de dader. Ook praten agenten met medewerkers van de winkel.

De dader zou een lange man (1.90 meter) van tussen de 45 en 50 jaar oud zijn. Hij is kaal, draagt een blauwe jas en een spijkerbroek. Vermoedelijk heeft hij een tas van de Jumbo bij zich. Niet de bekende gele tas, maar de paarse tas die rond de feestdagen wordt uitgegeven. Oranje Peugeot

Een oudere man in een oranje Peugeot zou achter de overvaller zijn aangegaan. De politie komt graag in contact met de man.