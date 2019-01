Stelletje Amateurs: Bier, vuurwerk en geluidsinstallatie halsoverkop verplaatsen naar ander veld

Voor aflevering veertien in de rubriek ‘Stelletje Amateurs’ belden we met Irene’58-trainer Paul van Dijk en Thijs van den Hout, die de één van de organisatoren was van de derbydag, om meer te weten te komen over dit opmerkelijke verhaal.

Paul, wanneer wisten jullie dat het hoofdveld niet bespeelbaar zou zijn?

"We hebben er allereerst alles aan gedaan om het hoofdveld speelklaar te krijgen door twee dagen van tevoren zeilen over het veld heen te leggen. Dat heeft jammer genoeg niet geholpen, want het veld was te hard en de scheidsrechter keurde het af. Dat was nog net voor de warming-up. Daardoor moesten we verhuizen naar het kunstgrasveld, dat een paar honderd meter verderop in de wijk ligt. Voor ons geen probleem, maar wel voor de kantine, want die hebben we daar niet."

Een kleine groep supporters had voor de derby met VV Oosterhout gezorgd voor vuurwerk en natuurlijk moest er ook een biertje worden gedronken op deze koude zondagmiddag. Thijs van den Hout zat in de organisatie en moest snel switchen na het besluit van de scheidsrechter.

Thijs, dat was wel even stressen om alles op z'n plek te krijgen voor de wedstrijd.

"Ja, dat kun je wel zeggen. Het was even rennen en springen, omdat we alles uiteindelijk in een kwartier bij het andere veld moesten krijgen. Zo moesten we vijftien kratten bier, al het vuurwerk en de geluidsinstallatie daar naartoe brengen. We hebben daarom een van de organisatoren achterop de fiets naar huis gebracht, waarna hij weer met een busje bij de club kwam om alle spullen naar het andere veld toe te brengen. Gelukkig is het dorp niet zo groot en waren we op tijd."

Bekijk hieronder de sfeeractie van Irene'58 en lees verder.

Dit lijkt me wel het toppunt van het amateurvoetbal?

"Ja, dat is de charme, toch? Op zo'n moment moet je niet nadenken, maar alles gewoon gaan regelen. Zoiets kan alleen in het amateurvoetbal, maar ik vind het alleen maar mooi."

Hoe was het voor jouw spelers Paul?

"We zijn het wel gewend om daar naartoe te lopen, want we trainen daar altijd. Ik vond het zelfs nog wel fijn, die wandeling naar het veld. Het had ook nog een voordeel, want de rust duurde door de wandeling langer dan normaal en tijdens het loopje konden de spelers en ik al praten over de eerste helft."

De 4-1 overwinning op het grote Oosterhout maakte de middag ook nog een compleet.

Thijs: "Dit was een een hele mooie middag. Al die moeite, het was het meer dan waard. De overwinning maakte alles nog mooier."