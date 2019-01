Granaat tot ontploffing gebracht door EOD in Tilburg

TILBURG - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft maandag een fosforgranaat tot ontploffing gebracht op een braakliggend terrein in Tilburg. Het explosief werd vorige week ontdekt door een man met een metaaldetector.

"Die man die de granaat vond is mollenvanger. Hij was met een metaaldetector op zoek naar een verdwaalde mollenklem en stuitte zo per toeval op het explosief ", vertelt de politie.

De granaat werd op de Goirleseweg gevonden en is maandagmiddag op het terrein bij Stappegoor tot ontploffing gebracht door de EOD.