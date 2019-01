Agent lost waarschuwingsschot in Waalwijk, agressieve man verwondt drie agenten

WAALWIJK - Een agent heeft een waarschuwingsschot gelost in de Margrietstraat in Waalwijk bij de aanhouding van een agressieve man. Drie agenten raakten lichtgewond door de man.

De man zou met een stok op verschillende auto's hebben geslagen. Kort daarna richtte de man zijn agressie op de agenten. Die wisten uiteindelijk de man te overmeesteren en aan te houden. Daarbij raakten de drie agenten gewond.

Volgens een politiewoordvoerder zag een agent dat de man met een stok op een auto sloeg. De agent riep de hulp in van twee collega's. De man ging daarop de agenten met de stok te lijf. Twee agenten liepen letsel op in het gezicht. Een derde agent raakte gewond aan zijn enkel en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk waarom de man zo agressief was.