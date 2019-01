'Sam Lammers is de toekomstige spits van PSV', denkt oud-jeugdtrainer Geert Brusselers

"Ja. Lammers wordt de toekomstige spits van PSV", zegt Geert Brusselers volmondig. Brusselers was een aantal seizoenen geleden de trainer van PSV O19 en werkte daar ook meerdere malen samen met Lammers. "Ik volg hem nu nog steeds en je ziet aan alles dat hij beter is geworden. Ik zie een volwassen Sam, die volmaakt tweebenig is en daar bovenop ook nog eens extreem technisch is. "

'Hij was Mathijs de Ligt meerdere keren de baas in de Johan Cruijff Arena' - SC Heerenveen-watcher Arjen de Boer over Sam Lammers.

Tekst gaat verder onder de instagrampost.

Lammers koos afgelopen zomer voor een huurperiode bij SC Heerenveen. Bij PSV zou Lammers niet alles kunnen spelen, iets wat hij bij de Friezen wel kan. "Dit lijkt me een ideale springplank voor hem", zegt Arjen de Boer, Heerenveen-watcher van Omroep Friesland. "Hij kan zich hier in relatieve rust door ontwikkelen en doet dat ook. Hij hikte hier in het begin van het seizoen wel tegen zijn eerste doelpunt aan, maar nu scoort hij aan de lopende band", doelt De Boer op de elf doelpunten die Lammers in negentien wedstrijden namens Heerenveen wist te maken. "Afgelopen weekend was hij echt goed. Hij was zelfs Mathijs de Ligt, die toch tegen topspitsen als Robert Lewandowski heeft gestaan, meerdere malen te slim af."

'Hij is de toekomstige spits van PSV' - Geert Brusselers over Sam Lammers

Koele kikker

Ook De Boer ziet in hem een toekomstige PSV-spits. "Lammers is een koele kikker, die rustig blijft voor de goal. Dat lijkt me een goede eigenschap om het te kunnen maken als spits." Brusselers vindt Lammers een complete voetballer. "Dat is hij van nature. Je kunt veel met hem. Hij is geen echte ouderwetse nummer negen. Maar hij kan een man passeren, als aanspeelpunt fungeren en het belangrijkste: doelpunten maken."

Snelheid

De 21-jarige spits uit Goirle verbaast menig voetbalkenner nogal eens met zijn snelheid. Lammers oogt niet snel, maar laat telkens zien dat hij toch over een aardige snelheid beschikt. "Dat komt door zijn postuur", zegt Brusselers over die bedenkingen over zijn snelheid. "Hij is echt niet langzaam. Natuurlijk, hij is geen explosief snelle speler. Maar aan de bal is hij echt snel. Wat ook een voordeel is bij Lammers, is dat zijn eerste aanname vrijwel altijd goed is. Dat scheelt heel veel tijd."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Geert Brusselers als trainer van PSV O19 (foto: VI Images).

Volgens beide heren is er nog wel iets waar Lammers zich verder in kan ontwikkelen: agressiever worden. "Hij is te lief", oordeelt De Boer. "Hij mag af en toe wel wat gemener zijn. Verder scoort hij niet veel met het hoofd, dus daar is ook winst te behalen." Brusselers denkt ook dat Lammers wat meer van zich af mag bijten. "Maar het zit ook in die jongen. Het hoort wel bij de ontwikkeling van een speler en ik denk dat hij dat agressieve nog kan leren. Vaak is de persoonlijkheid een voetballer binnen of buiten het veld een wereld van verschil. Dat kan ook nog bij Lammers komen."