Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Steekpartij advocatenkantoor Eindhoven', politie massaal ter plaatse Steekpartij Crabethstraat Eindhoven (Foto: Dave Hendriks)

EINDHOVEN - In de Crabethstraat in Eindhoven is maandagmiddag iemand neergestoken. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie is massaal ter plaatse en doet onderzoek. Volgens een ooggetuige zou het incident hebben plaatsgevonden in een advocatenkantoor.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Rond kwart over twee kwam de melding binnen bij de politie dat er op de Crabethstraat in de wijk Tongelre iemand is neergestoken. Er is nog weinig bekend over het incident. Er is een ambulance aanwezig en de politie doet onderzoek. Volgens een ooggetuige heeft het incident plaatsgevonden bij een Turks advocatenkantoor: Yeniasci & Kaya Advocaten aan de Jeroen Boschlaan. "Ik zag vanuit Café De Heksenketel dat er aan de overkant van de straat een hoop commotie ontstond en toen ben ik gaan kijken."