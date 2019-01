Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Steekpartij in Eindhoven: 'Advocaat gestoken door cliënt' Steekpartij advocatenkantoor Eindhoven (Foto: Daisy Schalkens)

EINDHOVEN - In de Crabethstraat in Eindhoven is maandagmiddag een man neergestoken in een kantoorpand. Volgens de politie gaat het om een zakelijk conflict. Het slachtoffer raakte lichtgewond en de verdachte werd in het pand aangehouden. Volgens een ooggetuige zou het incident hebben plaatsgevonden in een advocatenkantoor.

Rond kwart over twee kwam de melding binnen bij de politie dat er op de Crabethstraat in de wijk Tongelre een man was neergestoken. Het zou gaan om een zakelijk conflict, vermoedelijk tussen een advocaat en zijn cliënt. Het slachtoffer raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een ooggetuige vond het incident plaats bij een Turks advocatenkantoor: Yeniasci & Kaya Advocaten. "Ik zag vanuit Café De Heksenketel dat er aan de overkant van de straat een hoop commotie ontstond en toen ben ik gaan kijken." De verdachte komt vermoedelijk uit Eindhoven.



Het advocatenkantoor kwam eerder in opspraak. Kaya werd eerder voorwaardelijk geschorst en eind november moest hij zijn werk een week neerleggen. Het kantoor dat zich focust op Turkse cliënten, was niet bereikbaar voor een reactie.