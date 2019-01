Verwarde man slaat agenten in Waalwijk: 'Agent schreeuwde het uit van de pijn'

"Ik zag de man op straat lopen, met agenten die op hem afliepen. En ineens ging hij helemaal door het lint", beschrijft Rogier. Hij heeft een computerwinkel in de Stationsstraat en was ooggetuige van het hele incident. "De man pakte de bezem af van iemand die de stoep stond te vegen en sloeg daarmee op auto's."





Deze bezem werd door de man van iemand afgepakt en sloeg daarna de agenten





Ziekenhuis

Daarna richtte de woede van de man zich op de agenten. "Hij begon ze te slaan en schoppen. Een agent viel voor mijn zaak op de grond. Hij schreeuwde het uit van de pijn en had last van zijn enkel", vertelt Rogier. De politie laat weten dat die agent naar het ziekenhuis is gebracht. Twee andere agenten zijn in hun gezicht geslagen, zo meldt de politie.

Ook een oudere vrouw zag alles gebeuren. "Ik ben echt vreselijk geschrokken. Ik heb me nog even om de agent bekommerd, die zo'n pijn had", vertelt ze.

Waarschuwingsschoten

Agenten kregen de man niet zo maar aangehouden, zag ook Rogier. "Ze probeerden het met pepperspray. Maar hij was zo agressief, volgens mij was hij onder invloed van drugs. Echt niets hielp", vertelt de winkelier. Uiteindelijk losten agenten drie waarschuwingsschoten en kon de man worden aangehouden.

"Dat gebeurt niet zomaar", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "De collega's voelden zich heel erg bedreigd. De situatie was erg intimiderend." Waarom de man zo agressief reageerde is niet bekend.