Peuter (2) en tiener (15) gewond bij schietpartij in Helmond, verdachte aangehouden

De peuter van twee zat bij haar moeder achterop de fiets en raakte gewond aan haar been. De tiener van vijftien raakte gewond aan haar arm.

Vuurwerk

"Ik hoorde vier knallen achter elkaar maar dacht in eerste instantie dat het om vuurwerk ging", vertelt een buurtbewoonster. Ze was, op het moment van de schietpartij, thuis een film aan het kijken. "Kort daarna hoorde ik een jong kind hard schreeuwen maar ik had nog steeds niet door dat er geschoten was. Nu dringt het allemaal tot mij door en komt het toch ineens heel dichtbij. Voor hetzelfde geld had mijn buurvrouw bijvoorbeeld op dat fietspad gelopen... "

In de Molenstraat trof de politie een auto aan waarvan de achterruit kapot is. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en nog spoorloos. Na het schieten reed een auto hard weg. Deze groene Opel Astra is door de politie teruggevonden op de Wolfstraat in Helmond. Een verdachte werd korte tijd later aangehouden op het Doorneind in Helmond.