Schoten gelost op auto Helmond, inzittenden gevlucht en omstanders gewond: verdachte aangehouden

Rond half vier kreeg de politie een melding binnen dat er is geschoten in een winkelcentrum aan de Molenstraat. Twee omstanders raakten daarbij gewond. Een peuter van twee die bij haar moeder achterop de fiets zat raakte gewond aan haar been en een tiener van vijftien raakte gewond aan haar arm.

In de Molenstraat trof de politie een auto aan waarvan de achterruit kapot is. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Na het schieten reed een auto hard weg. Dit voertuig, een groene Opel Astra is door de politie teruggevonden op de Wolfstraat in Helmond. Een verdachte werd korte tijd later aangehouden op het Doorneind in Helmond.