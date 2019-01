Minder treinen op dinsdag vanwege sneeuw, ook problemen op de weg: code geel

Een trein in de sneeuw (archieffoto: Henk Voermans).

EINDHOVEN - Met de trein deze dinsdag op pad? Ga dan extra vroeg weg. Er rijden namelijk minder treinen dan op een gewone werkdag. Vanwege de verwachte sneeuw past de NS de dienstregeling aan. Rijkswaterstaat waarschuwt voor problemen op de weg.

Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Volgens een zegsman van de NS blijft tachtig procent van de treinen rijden. "NS en ProRail nemen het zekere voor het onzekere en passen de dienstregeling aan, waardoor er meer ruimte moet ontstaan om eventuele problemen op te lossen."



Code geel

Ook weggebruikers moeten rekening houden met gladheid en sneeuw, waarschuwt Rijkswaterstaat. De dienst verwacht een normale tot iets drukkere ochtendspits, aangezien er vanuit het zuidwesten in de loop van de ochtend lichte sneeuw over het land trekt. De eerste neerslag wordt vanaf acht uur verwacht. Er zou één tot drie centimeter kunnen vallen en de temperatuur zal uiteindelijk bij twee graden blijven steken. Het KNMI heeft code geel afgegeven.











Er worden vanaf vijf uur dinsdagochtend 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers ingezet om de snelwegen continu sneeuwvrij te houden.