Wie is Duncan Laurence? Oud-student Tilburgse rockacademie naar Eurovisie Songfestival

TILBURG - 'Wie is Duncan Laurence?' Op social media wordt verbaasd gereageerd op het nieuws dat singer-songwriter Duncan Laurence uit Tilburg voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival 2019 in Tel Aviv gaat. De oud-student van de Tilburgse rockacademie studeerde afgelopen jaar af aan de Rockacademie in Tilburg, maar is bij het grote publiek nog onbekend.

Nederland stuurde de laatste jaren Bekende Nederlanders in. In het verleden gingen onder andere Waylon, Trijntje Oosterhuis, Anouk en Douwe Bob de strijd aan met de andere landen.





In 2014 deed Duncan onder de naam Duncan de Moor mee aan The Voice of Holland, hij kwam tot de halve finale. Zijn coach was Ilse DeLange. Zij was ook degene die de selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival tipte dat Duncan een goede kandidaat zou zijn. DeLange: "Duncan is heel bijzonder. Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek.”

Duncan Laurence vertelt op de site van AVROTROS: “De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met grote naamsbekendheid. Voor mij geldt dat laatste niet, maar dat is juist ook mooi: er zijn heel veel jonge muzikale talenten in Nederland. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. Ik ben heel trots dat ik Nederland ga vertegenwoordigen en ik ga alles geven.”

Songfestival-kenner Tom van den Oetelaar: "Hij gaat waarschijnlijk een dancesong doen, waarbij hij begeleid wordt door dansers." Is Nederland van het beleid afgestapt om BN'ers te sturen. "Dat was nooit beleid. De selectiecommissie koos altijd al voor het beste lied en iemand die dat goed kon doen."

Eric van Stade, lid van de selectiecommissie, bevestigt dit. "We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is." Hoe het liedje heet en klinkt, wordt op 7 maart bekend gemaakt.