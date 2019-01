Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie herkent overvallers van juwelier in Zevenbergen, beelden van grof geweld in Bureau Brabant (Beelden: Bureau Brabant)

ZEVENBERGEN - Een juwelier aan de Nieuwe Kerkstraat in Zevenbergen werd op 22 november vorig jaar overvallen door twee mannen met vuurwapens. Zij bedreigden de eigenaar en sloegen de vitrines kapot. Toen een voorbijganger op het lawaai afkwam, schrokken de daders en gingen ze ervandoor. In Bureau Brabant is maandagavond aandacht voor de zaak in de hoop de daders te vinden.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Op 22 november, rond 12.20 was de eigenaar van de winkel achterin de zaak aan het lunchen toen de bel ging. Toen hij naar voren liep, zag hij dat er twee mannen binnenkwamen met bivakmutsen op. Al snel richtte een van de daders een pistool op de eigenaar. "Geld en sieraden!", riep een van de daders waarop de andere naar de deur liep en contact leek te hebben met iemand buiten. Lawaai

De man met het vuurwapen liep ondertussen het magazijn van de winkel in. De eigenaar probeerde hem met man en macht daar weg te krijgen. Met grof geweld sloopte het tweetal vervolgens meerdere vitrines en pakten ze wat ze pakken konden. Dat veroorzaakte zoveel lawaai dat er iemand kwam kijken om poolshoogte te nemen. Daar schrikken de overvallers van en ze kiezen het hazenpad. Ze snellen de winkel uit en rennen vervolgens richting de Noordhaven en slaan dan de Lange Noordstraat in. Getuigen hebben de mannen uit een steegje zien komen aan de achterkant van de Lage Wipstraat. Het is onbekend hoe de overvallers vervolgens zijn weggekomen. Op de route die ze namen vond de politie later nog een witte handschoen en een werkhandschoen. Ook lag er een zwart vest. Iets gezien of een tip? Bel dan naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.