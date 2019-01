Het knispert en het kraakt, maar Sjaak stond toch maar mooi als eerste op De IJsbaan in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Sjaak van Loon (67) was er maandagochtend al vroeg bij. Om als eerste (en enige) over de dichtgevroren IJsbaan in Kaatsheuvel te zwieren. 'Het ijs zingt hier, prachtig hè?'

Sjaak schaatst al van kinds af aan en geniet er nog steeds met volle teugen van. Als hij aan komst zwieren over De IJsbaan, hoor je het ijs kraken. Toch? "Nee, nee dat is geen kraken, dat is knisperen. Natuurijs kraakt niet, maar knispert. Ik ben er de hele morgen al op geweest. r zijn links en rechts wel wat wakjes, maar ik ben er niet doorheen gezakt, dus het is veilig. Geweldig!"

Pluk de dag

De IJsbaan is de naam van een vennetje aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen in Kaatsheuvel. Het heet zo omdat je zo'n vierhonderd meter om een eilandje kunt schaatsen. Sjaak is niet alleen de eerste, maar ook de enige op het dichtgevroren ven. "Het is leuk om te proberen de eerste te zijn. Het kan over twee of drie dagen zomaar weer afgelopen zijn, dus: pluk de dag", zo luidt de boodschap van Sjaak.

Vindt Sjaak het niet een beetje eng, zo in z'n eentje op het ijs? "Nee hoor. Het ijs hier is zo'n dertig, veertig centimeter diep, dus mocht je er doorheen zakken, dan wordt je tot de knieën nat, geen probleem dus. Op dieper water schaatsen zou ik ook echt niet durven, tenzij er een massa op het ijs staat."