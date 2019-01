Schaatsers kunnen niet meer terecht op Zwarte Goor in Strijbeek: ven is leeg na hete zomer

STRIJBEEK - Een jaar geleden konden schaatsliefhebbers er heerlijk hun rondjes rijden en kwamen zelfs ijshockeyers er een spelletje spelen. Maar hoewel het nu ijskoud is, is schaatsen op het Zwarte Goor bij Strijbeek er nu niet bij.

Het ven staat grotendeels droog, zo blijkt. Schaatsers kunnen onverrichter zake weer naar huis.

Door de extreem hete zomer is de waterstand in de vennen zo laag dat er niet op natuurijs kan worden geschaatst. De natuurgebieden snakken naar water, aldus Natuurmonumenten in het najaar van 2018.