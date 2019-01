Deel dit artikel:













Carnavalsvierders opgelet! We geven weer kaartjes weg voor 3 Uurkes Vurraf We gaven eerder al kaartjes weg. Deze drie feestvierders zijn er dus bij tijdens 3 Uurkes Vurraf.

SON - Het aftellen naar carnaval is nu écht begonnen. Ieder jaar trappen we carnaval af met 3 Uurkes Vurraf. Een feest waar je bij móet zijn. De eerste kaarten hebben we de afgelopen weken al weggegeven. Heb jij nog geen kaartjes, dan is dinsdag je kans. Want we geven ze weer weg.

Geschreven door Daisy Schalkens

Presentator Jordy Graat gaat dinsdag samen met Betty op pad met het Brabants Buske. Ze nemen vier kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf mee. Wat jij moet doen: in je mooiste pekske het Buske met Jordy en Betty vinden. De eerste twee die zich melden bij het Buske spelen de BrabantQuiz tegen elkaar. Wie de quiz wint, mag de kaartjes mee naar huis nemen. Let op: als jullie met z'n tweeën bij het Buske komen speel je met elkaar en niet tégen elkaar. Hints via radio en Facebook

We gaan je een handje helpen om het Buske te vinden. Daarvoor moet je de radio aanzetten en Facebook in de gaten houden. Vanaf zes uur 's ochtends zijn de hints via de radio te horen. De eerste hint staat al op Facebook. Waar zou het Buske staan?