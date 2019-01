Deel dit artikel:













Twee belangrijke dartsprijzen voor Michael van Gerwen, weer verkozen als speler van het jaar Michael van Gerwen (foto: VI Images).

LONDEN - Michael van Gerwen is bij de jaarlijkse uitreiking van de PDC Awards maandagavond verkozen tot ProTour Player van het jaar en PDC Player of the Year.

Geschreven door Malini Witlox

In Londen werd het jaarlijkse PDC Awards Dinner gehouden. Bij dit gala worden verschillende prijzen aan genomineerde spelers uitgereikt op basis van hun prestaties in het voorgaande jaar. De ProTour-prijs is gebaseerd op prestaties buiten de majors. De 29-jarige darter die op nieuwsjaarsdag wereldkampioen darts werd, heeft een geweldig sportjaar achter de rug. Hij won 19 prijzen waaronder bijvoorbeeld de Premier League, de Masters, de World Grand Prix en het European Tour-toernooi in Hamburg.



Van Gerwen kreeg de prijs voor beste PDC speler voor de vierde keer op rij en won die ook al in 2013. "Deze twee prijzen winnen is een geldige prestatie, samen met het winnen van mijn derde wereldtitel enkele weken geleden", zei hij. De Brabander liet weten dat de honger naar prijzen nog niet gestild is. "Andere spelers worden elke week beter en beter, dus ik moet elke moment op mijn best zijn. "