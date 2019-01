Deel dit artikel:













De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, Brabant kleurt langzaam wit Een man op de fiets door de sneeuw in Breda. (Foto: Toby de Kort / De Kort Media) In Steenbergen ligt al een behoorlijke laag sneeuw. (Foto: Petra van Middendorp) Witte parkeerplaats in Roosendaal. (Foto: Rebecca LanaLiam via Facebook) Het centrum van Steenbergen. (Foto: Lars van den Branden) In Steenbergen kleurt het landschap langzaam wit. (Foto: Petra van Middendorp) Ook in Bergen op Zoom ligt er flinke laag. (Foto: Bep Jansen-Been) De eerste sneeuw is gevallen Prachtig wit in Zevenbergen. (Foto: Stien Sciaroni) Tuin in Steenbergen. (Foto: Petra van Middendorp)

STEENBERGEN - De eerste sneeuw is gevallen. In onder meer Steenbergen veranderde rond dinsdagmorgen rond halftien het landschap in een mooie witte vlakte. De sneeuw trekt in de loop van de dag langzaam naar het oosten toe, maar voorlopig sneeuwt het nog wel even.

Geschreven door Petra van Middendorp

En dat betekent: genieten! Maak een mooie sneeuwpop, hou een sneeuwballengevecht en haal de slee uit de schuur. Er wordt zo'n één tot drie centimeter verwacht. Sneeuw in Steenbergen!

Wie van de sneeuw en het koude winterse weer wil genieten, moet dat snel doen. Het blijft de komende dagen nog vriezen, maar in het weekend wordt het wisselvallig en een graad of zes. Daarna wordt het weer wat kouder.



Voorzorgsmaatregelen

Het KNMI kondigde code geel af. Vooral het verkeer moet rekening houden met gladheid. Extra opletten dus als je de weg op moet. Wil je de auto laten staan en toch liever met de trein? Houd er rekening mee dat de dienstregeling is aangepast. Er rijden minder treinen dan op een gewone werkdag. Lees ook: Minder treinen vanwege sneeuw, problemen op de weg blijven vooralsnog uit Ondertussen rijden de strooiwagens af en aan. Bij het 'pekelpaleis' in Breda vertrekt de ene na de andere vrachtwagen met zout. Op de A58 tussen Breda en Tilburg rijdt het verkeer wat langzamer, maar échte verkeersproblemen zijn vooralsnog niet gemeld.