Heel Brabant bedekt onder laag sneeuw [FOTO'S]

En dat betekent: genieten! Maak een mooie sneeuwpop, hou een sneeuwballengevecht en haal de slee uit de schuur. Er wordt zo'n één tot drie centimeter verwacht.

Wie van de sneeuw en het koude winterse weer wil genieten, moet dat snel doen. Het blijft de komende dagen nog vriezen, maar in het weekend wordt het wisselvallig en een graad of zes. Maar dat jullie van dit weer genieten, blijkt wel uit alle foto's die we dinsdag toegestuurd krijgen!





Lekker sneeuw happen! Foto: Angela Hopstaken





Lekker genieten in de tuin in Vlijmen Foto: Wendy Van der Leeden









Ook in de sneeuw moet de hond uitgelaten worden Foto: Ingrid Gram-Merkx

Niet alle dieren vinden het fijn in de sneeuw, maar deze hond wordt er helemaal blij van.





Zo begon het dinsdagochtend in het westen van provincie. Aan het eind van de middag is heel de provincie bedekt onder een laagje sneeuw.





Voorzorgsmaatregelen

Het KNMI kondigde code geel af. Vooral het verkeer moet rekening houden met gladheid. Extra opletten dus als je de weg op moet. Wil je de auto laten staan en toch liever met de trein? Houd er rekening mee dat de dienstregeling is aangepast. Er rijden minder treinen dan op een gewone werkdag.

Ondertussen rijden de strooiwagens af en aan. Bij het 'pekelpaleis' in Breda vertrekt de ene na de andere vrachtwagen met zout. Op de A58 tussen Breda en Tilburg rijdt het verkeer wat langzamer, maar échte verkeersproblemen zijn vooralsnog niet gemeld. Ook verliep de ochtendspits erg mild. De ANWB noteerde om 9:00 uur zo'n tachtig kilometer file, terwijl dit normaal tweehonderd kilometer is. "Waarschijnlijk hebben sommige mensen op basis van de weersverwachting hun conclusies getrokken en zijn ze niet de weg opgegaan", zegt een woordvoerder van de ANWB.

Dat niet iedereen het weer genieten vindt, blijkt wel uit een rondgang op Facebook. Een van de dingen die gecanceld is, is de bingoavond bij de Broza Bingo Zaal in Den Bosch. "In verband met de hevige sneeuwval en wat er nog te verwachten is gaat de bingo niet door", schrijven ze op hun Facebookpagina.