'Het hoort een beetje te kraken', eerste schaatsers rijden hun rondjes op natuurijs

BUNTVEN - Het heeft even geduurd, maar na ruim een maand winter is het eindelijk zover: er kan weer geschaatst worden op natuurijs. Op het Buntven bij Deurne waagden zich dinsdagochtend de eerste fanatiekelingen op het harde water.

"Vanmorgen dacht ik meteen: ik pak mijn schaatsen en spring op het ijs", zegt Edwin met een brede lach op zijn gezicht. "Ik heb koude voeten, maar het was genieten."

Dat het ijs nog maar net berijdbaar is, deert de waaghals niet. "Het golft nog een beetje, maar het is gelukkig niet zo diep. Een beetje kraken hoort ook bij het schaatsen. Je moet wel opletten waar je een stap zet."

Zingend ijs

Toch is Edwin is zeker niet de enige die zich op het ijs waagt. "Het is bekend dat je hier al na twee nachtjes vorst kan schaatsen", zegt een andere liefhebber die op hoge snelheid zijn rondjes maakt. "Het geluid van het schaatsen is geweldig. Een kraakje af en toe is geweldig."

Op Facebook kunnen schaatsliefhebbers via de pagina Het Buntven bijhouden of het ijs schaatsklaar is. Al kun je vanuit de warme huiskamer natuurlijk ook genieten van de prachtige plaatjes.