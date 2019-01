Dit bedrijf uit Eindhoven is serieus bezig met de eerste ruimtebaby

OSS - Bij futuristische ruimteprojecten denk je al snel aan rijke Amerikaanse supermiljardairs die zich vervelen, maar het is toch echt een bedrijf uit Eindhoven dat serieus werk maakt van 's werelds eerste ruimtebaby. En nee, het is geen grap. Bij biotechbedrijf SpaceLife Origin zijn ze bloedserieus. In 2024 moet er een baby tussen de sterren worden geboren. Een van de geestelijk vaders van het idee is de Eindhovenaar Egbert Edelbroek.

Een baby die wordt geboren in de ruimte. Waarom?

"Het achterliggende idee hebben we niet zelf bedacht. Dat is dat we een back-up moeten hebben voor de aarde. Met grote dreigingen als klimaatverandering en nucleaire oorlog is er het idee dat we koloniën in de ruimte moeten stichten om de toekomst van de mensheid veilig te stellen. Als je dat wil, dan moet je je ook leren voortplanten in de ruimte."

Het ambitieuze plan van SpaceLife Origin heeft drie fases. Eerst worden in 2020, volgend jaar dus al, menselijke zaad- en eicellen de ruimte in gestuurd. In 2021 moet er vervolgens een vrouw door middel van kunstmatige inseminatie worden bevrucht in de ruimte. Zij mag nog wel op aarde bevallen. In 2024 moet dan het hoofddoel een feit zijn: een bevalling in de ruimte. De vrouw blijft bij die missie zo'n 24 tot 36 uur in de ruimte.

2024, dat is al over vijf jaar...

"Ja, het is een ambitieus plan om in 2024 de eerste baby geboren te laten worden. Dan moet alles meezitten. Anders wordt het twee of drie jaar later."

Zo'n plan verwacht je niet direct van een startup uit Eindhoven. Hoe kwamen jullie erbij om hier echt werk van te maken?

"Nee, maar we doen het gelukkig ook niet allemaal zelf. We werken met heel veel bijzondere mensen samen van over de hele wereld. Wij leveren de apparatuur om het te laten slagen."

"Het idee is voor een deel bij mij begonnen. Ik ben zaaddonor en heb veel interesse voor ruimtevaart. Toen begon de vraag te leven: wat betekent het om een kind tot leven te brengen in de ruimte? Toen ben ik met mensen gaan praten en ongeveer vijf jaar geleden kwamen we erachter dat er echt mogelijkheden zijn."





Voor de bevruchting kijken jullie naar kunstmatige inseminatie. Kan het niet gewoon op de ouderwets gezellige manier?

"Seks in de ruimte is heel kostbaar en ingewikkeld. Het heeft allerlei complicaties. Waar dat precies aan ligt, is een lang verhaal. Maar om die reden doen we het nu alleen met IVF."

Voor zo'n plan heb je ook vrouwen nodig die dit willen...

"We maken ons geen zorgen om zwangere dames. Het is niet onveilig en je kan een belangrijke bijdrage leveren aan de menselijke evolutie. We hebben ook al mensen gehad die zich hebben gemeld, maar daar doen we nu nog niks mee."