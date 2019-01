'Opa K'NEX' Anton (76) erfde de bouwstenen van het leven en knutselt een enorm reuzenrad [VIDEO]

Van der List pakte de hobby op via zijn kleinkinderen. "Zij hadden K'NEX, maar niet het geduld om wat moois te bouwen. Bovendien slingerden alle kleine onderdelen door het huis. Toen ben ik ermee begonnen", herinnert Anton zich. Inmiddels helpen de kleinkinderen hem al lang niet meer mee. "Ze zijn inmiddels tussen de 19 en 17 jaar. Maar ze vinden het wel heel leuk hoor."





Trots

Het reuzenrad is zijn meesterwerk. "Ik ben er trots op en mensen die voorbij lopen geven heel goede reacties", zegt hij. Maar nu begint het al weer te kriebelen. "Ik ga er nog een maken en ook een paar bruggen, waaronder de bekende Golden Gate Bridge uit San Fransisco." Zijn inspiratie haalt hij uit een aantal bouwboeken van K'NEX en van YouTube.

Zoals ook zijn reuzenrad, dat hij in twee maanden tijd opbouwde. In elke gondel zit een mannetje van Playmobil. "Het rad hoort gebruikt te worden. Dus ik heb een heleboel mannetjes gekocht op de markt", legt Anton uit. "Ook heb ik het aangekleed met allemaal lampjes. Het is net als op de kermis." Die creativiteit doet hem zichtbaar goed. K'NEX heeft een kant en klaar reuzenrad, maar het originele pakket was te duur voor de Bredanaar, dus hij stelde de benodigde stukjes samen uit een aantal andere K'NEX-paketten. "Die heb ik op internet besteld."

Stukjes

In totaal bestaat het bouwsel uit 9.000 stukjes, waarbij elke soort zorgvuldig is uitgezocht. En het heeft een motortje, zodat het rad draait. "Het kan zelfs hard of zacht draaien", laat Van der Vlist enthousiast zien. Hij maakte zelf een wieltje dat voor een aandrijving zorgt. "Juist dat soort mechanismen maken het bouwen leuk."

Bredase opa (76) bouwt levensgroot reuzenrad van K'NEX