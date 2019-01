Het Rozenven kreeg een make-over en dit is het (prachtige) resultaat

“We wilden dit stukje natuur verbeteren omdat het een kwetsbaar gebied was. Het terrein is vergroot, waardoor er meer ruimte is voor planten en dieren. Zo wordt het robuuster en kan het zich beter ontwikkelen”, legt Frantzen uit. “Zo kan er van alles gaan groeien.”

Genieten van de natuur

Dat vlonderpad is van groot belang voor deze make-over. Zo kan het publiek namelijk ook genieten van dit stukje natuur. “Wil je natuur beschermen, moet je zorgen dat mensen weten wat natuur nu eigenlijk is. Natuur moet je kunnen beleven”, legt Frantzen uit.

Aan deze make-over hing ook een prijskaartje en dat geld komt van de provincie. In totaal is er 125 miljoen euro uitgetrokken voor Brabantse natuurgebieden als De Maashorst, het Groene Woud en dus ook landgoed Visdonk wat bij de Brabantse Wal ligt.

Droogte

Toch is het Rozenven nog niet in optimale staat. “Door de droge, warme zomer en herfst is het flink uitgedroogd”, legt Frantzen uit. “En hoewel het al wel geregend heeft, is het nog lang niet nat genoeg. Dus laat het maar regenen, de natuur zit er op te wachten.”

Frantzen weet wel waarom iedereen moet komen kijken. “Niet alleen de zonsopkomst is mooi, maar het is een prachtig ven en je kunt genieten van het landschap. Ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor, mensen moeten vooral komen kijken”, besluit hij.