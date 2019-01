Sneeuw zorgt voor files en spekgladde wegen, meerdere auto's raken van de weg

Op de A58 bij Best sloeg een auto over de kop. De bestuurder werd gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis. De auto is afgevoerd door een berger. Door het ongeluk moest een rijstrook op de A58 worden afgesloten.

Auto over de kop op A58 bij Best. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)

Met de schrik vrij

Op de A50 bij Son en Breugel gleed een auto van de weg. De wagen bleef net voor het water in het gras hangen. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Ook in Oisterwijk en Dongen raakten auto's van de weg. Hier raakte niemand bij gewond.

LEES OOK: Sneeuw bedekt Brabant steeds verder onder witte deken [FOTO'S]

Ook op de Rijksweg-Noord in Zegge ging het mis. De beschadigde auto is opgehaald door een berger. De automobilist raakte niet gewond.