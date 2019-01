Zware avondspits door sneeuw, wegen rond Eindhoven muurvast

Volgens de ANWB heeft het verkeer op de A2 vanuit Maastricht richting Eindhoven rond kwart voor vijf twee uur vertraging door de sneeuw.





2A2/N2

Het verkeer op de A2 heeft vertraging tussen Maarheeze en knooppunt Leenderheide, tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp en tussen Ekkersweijer en Boxtel. Op de N2 van Batadorp richting Leenderheide stond rond halfvijf tussen de aansluiting met de A2 en de A67 naar Leenderheide elf kilometer langzaam rijdend verkeer.



Op de A59, tussen Den Bosch en Oss staat veel langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De vertraging is bijna een half uur. Ook op de A58 is veel oponthoud, zowel van Eindhoven richting Breda als Breda richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp stond rond halfvijf een file van negen kilometer.

Een overzicht van alle files in Brabant vind je hier.













Geen problemen in West- en Midden-Brabant

In het westen en midden van de provincie valt de overlast op de weg mee, omdat het daar inmiddels droog is. Vanwege de sneeuw rijden de hele dinsdag minder treinen dan op een gewone werkdag.



Meerdere ongelukken

De sneeuw zorgde dinsdagmiddag voor meerdere ongelukken in de provincie. Op zeker vier plaatsen raakten auto's van de weg door de gladheid. Een automobilist is op de Bornhemweg in Oudenbosch de macht over het stuur verloren. De auto ramde twee bomen en kwam een stuk verder tot stilstand. De auto raakte zwaar beschadigd.





Auto ramt twee bomen in Oudenbosch. (Foto: Jeroen Stuve)





Op de A50 bij Nistelrode sloeg een auto over de kop bij de afrit, waarna de wagen ondersteboven in een sloot terecht kwam. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het voertuig is weggetakeld.





Foto: Danny van Schijnel





In Olland reed een auto tegen een boom. Een inzittende is naar het ziekenhuis gebracht.





Rijkswaterstaat zet alles op alles om de wegen te strooien. In twee uur tijd kunnen alle snelwegen worden gestrooid.









Op de Beusingsedijk in Berlicum schoof een auto in de sloot. De bestuurder miste de bocht en gleed rechtdoor de sloot in.

Op de A58 bij Best sloeg een auto over de kop. De bestuurder werd gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis. De auto is afgevoerd door een berger. Door het ongeluk moest een rijstrook op de A58 worden afgesloten.

Auto over de kop op A58 bij Best. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)





Met de schrik vrij

Op de A50 bij Son en Breugel gleed een auto van de weg. De wagen bleef net voor het water in het gras hangen. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Ook in Oisterwijk en Dongen raakten auto's van de weg. Hier raakte niemand bij gewond.

LEES OOK: Sneeuw bedekt Brabant steeds verder onder witte deken [FOTO'S]

Ook op de Rijksweg-Noord in Zegge ging het mis. De beschadigde auto is opgehaald door een berger. De automobilist raakte niet gewond.





Op de Tilburgseweg in Oisterwijk vloog een auto uit de bocht. De wagen belandde boven op een betonblok.