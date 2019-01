Polonaise maakt bij Willem II snel plaats voor focus: 'Nemen beker zeer serieus'

Of de polonaise nog lang duurde zondag na de zege op NAC? Nee, dat maakt Koster snel helder. "We hebben het al heel snel duidelijk gemaakt dat deze wedstrijd enorm belangrijk is. Even genieten en dan meteen de knop om. Dat is door iedereen goed opgepikt."

Onderschatting

Willem II speelt tegen de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. "Ze doen het gewoon goed, ook in die divisie. Het zou heel slecht zijn van ons als we die ploeg zouden onderschatten. Dat doen we zeker niet. Ons is er alles aan gelegen een ronde verder te komen, daar gaan we voor."

Met ruim 19.000 kaarten verkocht wacht Willem II een heet avondje in de Grolsch Veste, al zal het qua echte temperatuur anders zijn. "Een schitterende entourage. Veel publiek en er staan belangen op het spel. Dat is alleen maar lekker. Ik neem aan dat de spelers het ook heerlijk vinden. Op de weersomstandigheden hebben wij geen invloed. Op dit moment ziet het er niet goed uit, maar ik weet niet hoe dat daar is."

"Een schitterende entourage, veel publiek en belangen op het spel, heerlijk" - trainer Adrie Koster over FC Twente-Willem II

Eigen ervaring

Vorig seizoen eindigde het bekeravontuur van Willem II in de halve finale. Koster stond met Roda JC zelf eens in de finale. De oefenmeester kan zijn spelers dus uit eigen ervaring vertellen hoe bijzonder het is om zo'n finale te halen. "Het is ook heel bijzonder. Vorig jaar is de club heel ver gekomen, dat willen we dit jaar ook weer graag doen."

Pavlidis in de basis

De Griek Vangelis Pavlidis mag rekenen op een basisplaats tegen FC Twente. Zondag was hij nog invaller, nu staat hij aan de start. Verder kiest Koster vooral voor zijn vaste namen. "We nemen deze wedstrijden zeer serieus, dat hebben we elke bekerwedstrijd gedaan. We zijn vooral met mensen begonnen waar we in de competitie ook mee spelen, dat doen we nu ook."

Koster kan nog niet beschikken over Donis Avdijaj, die zondag tegen NAC ook ontbrak. Aanvoerder Jordens Peters ontbreekt ook in Enschede, hij raakte licht geblesseerd. "Met hem werken we toe naar zondag."