Xtc-lab opgerold in Eindhoven: acht betrokkenen krijgen celstraf (Foto: Rob Engelaar)

EINDHOVEN - Acht mensen die betrokken waren bij een xtc-laboratorium in Eindhoven zijn dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot celstraffen, variërend van acht tot zestig maanden. Eén verdachte is vrijgesproken. In het lab werd een aantal productieketels en 5500 liter chemicaliën gevonden, dat goed is voor de productie van honderden kilo's MDMA.

Geschreven door Marlou van den Broek

Eerder eiste het Openbaar Ministerie celstraffen tot zeven jaar voor negen mensen. Ze stonden terecht voor het maken van drugs in vereniging en lidmaatschap van een criminele drugsbende. Het laboratorium aan de Gaasbeekstraat werd opgespoord in een politieonderzoek naar de handel en productie van harddrugs. LEES OOK: Tot zeven jaar celstraf geëist voor betrokkenheid bij drugslab Eindhoven De betrokkenen bij het xtc-lab komen uit onder andere Deurne, Oss, Helmond, Den Bosch en Gemert. Twee van hen werden op 31 januari 2017 aangehouden bij het drugslab. De anderen werden later op andere plekken opgepakt. LEES OOK: Zo ziet het xtc-lab in Eindhoven er van binnen uit