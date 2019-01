'Het viel zwaar tegen': automobilisten vertellen over de zwaarste avondspits ooit

De dartskenner kwam uit Empel en was onderweg naar het noorden van het land. "Ik zou vanavond aanwezig zijn bij de Kings of Darts. Ik had wat vertraging ingebouwd, maar dit was wel een behoorlijke klap. Ik had in een uur maar negentien kilometer afgelegd, dus als ik op deze manier door moest, kwam ik aan als het evenement was afgelopen", vertelt Van der Giessen. "Toen ben ik maar omgedraaid, maar de terugreis was ook een drama. Het viel zwaar tegen."

Alles vast rondom Eindhoven

Vooral in en rondom Eindhoven was het een drama.

Ook Jeroen uit Nuenen stond vast in Eindhoven: "Na dik anderhalf uur ben ik thuis. Normaal doe ik twintig minuutjes over de reis", zegt hij. "Ik ben binnendoor gereden, maar het rijdt nergens door. Ik heb zelfs de sluiproute van de sluiproute genomen, maar er stond steeds meer vast. Gelukkig heb ik daar nog wel ongeveer een half uur mee kunnen winnen, anders stond ik net als mijn buurman dik twee uur vast."

Volgens Jeroen ontstond de lange file ook omdat mensen steeds banger worden om te rijden met dit weer: "We durven geen gas meer te geven. We worden ook bang gemaakt door alle waarschuwingen van bijvoorbeeld de NS." Jeroen is verbaasd dat het nu al zo vast staat na een beetje sneeuwval. "Ik ben niet bang, maar dat is voor iedereen natuurlijk anders. Het goede nieuws is in ieder geval dat er weinig is gebeurd."





Toch positief

Vooral in het oosten van de provincie was het erg druk. Marijke was via de N2 onderweg naar Waalre. Om tien over drie zat ze in de auto, en ruim anderhalf uur later belde ze naar Omroep Brabant.

"Het is jammer dat ik in de file sta, maar je kunt er niks aan doen. Ik kan stapvoets rijden met jullie muziek op de achtergrond, heerlijk!”, zegt ze. Gelukkig heeft ze vanavond geen plannen, dus kan ze rustig aan doen.

Marijke staat al urenlang in de file op de A2 bij Eindhoven.

Marco was al helemaal het haasje. Hij reed eind van de middag in de buurt van Eindhoven Airport en moest helemaal naar het westen van het land, naar Fijnaart. Een kleine honderd kilometer. "Gelukkig rijd ik wel de goede kant op, want ik ga de droogte tegemoet. Ik ben wat stukjes binnendoor gereden, want het was niet te doen om de snelweg op te rijden", zegt hij.

Marco moet nog zo'n honderd kilometer rijden tot zijn bestemming.