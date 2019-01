Positiviteit in de langste file ooit: 'De sneeuw is mooi, dus dan maakt het niet uit'

Vooral in het oosten van de provincie is het erg druk. In en om Eindhoven staat het zelfs overal helemaal stil. Marijke was via de N2 onderweg naar Waalre. Om tien over drie zat ze in de auto, en ruim anderhalf uur later belde ze naar Omroep Brabant.

“Het is jammer dat ik in de file sta, maar je kunt er niks aan doen. Ik kan stapvoets rijden met jullie muziek op de achtergrond, heerlijk!”, zegt ze. Gelukkig heeft ze vanavond geen plannen, dus kan ze rustig aan doen.





Marijke staat al urenlang in de file op de A2 bij Eindhoven.





Marco is de hele avond nog wel even zoet. Hij rijdt op dit moment in de buurt van Eindhoven Airport en moet helemaal naar het westen van het land, naar Fijnaart. Dat is nog een kleine honderd kilometer. "Gelukkig rijd ik wel de goede kant op, want ik ga de droogte tegemoet. Ik ben wat stukjes binnendoor gereden, want het was niet te doen om de snelweg op te rijden", zegt hij.





