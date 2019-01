Monsterhit Thunderstruck van AC/DC wordt Benno’s carnavalskraker 'Knallen!'

Het idee om van Thunderstruck een carnavalsnummer te maken kwam van de Tilburgse zanger zelf. “Tijdens een autorit hoorde ik dat nummer en in een soort flits was er ook direct een tekst, waarvan de kreet ‘Knallen' de hele zaal kan laten knallen.”

Met dat idee in zijn hoofd kwam Benno terecht bij zijn vaste producer André Kooijman, die het samen met hem omzette in een, laten we het voorzichtig zeggen, niet alledaagse carnavalsplaat.



Bekijk het item en lees verder:

Gitaren

Snerpende gitaren kunnen natuurlijk niet ontbreken. Van Vugt schafte er vanzelfsprekend een gitaar voor aan, ook al wordt de indrukwekkende solo van Angus Young ditmaal uitgevoerd door Roberto Ibanez.

In de Tilburgse versie wordt het woord 'Thunder' uit de originele versie continu vervangen door 'Knallen' en daarnaast uiteraard ook een eigen tekst. Kooiman en Van Vugt hebben een 'oorwurm' gecreëerd. Eenmaal in je hoofd, blijft het deuntje ook zitten. Nu maar hopen dat het net zo’n icoon wordt als het origineel: