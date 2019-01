Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man (59) uit woongroep in Oploo vermist De politie is op zoek naar deze man.

OPLOO - Een 59-jarige man uit Oploo is sinds dinsdagmiddag vermist. De man, die woont in woongroep Bronlaak, ging een rondje lopen en is daarna niet meer teruggekomen.

Geschreven door Cor Bouma

Volgens de politie kan de man al een grote afstand hebben afgelegd. Door het niveau van de man moet hij anders benaderd worden. Het werkt het beste wanneer hij op een duidelijke warme toon en niet streng of straffend wordt aangesproken, zo schrijft de politie Boxmeer op Facebook. Jas of deken

Wat kan helpen, aldus de politie, is om hem een jas of deken aan te bieden of hem een hand aan te reiken. Signalement: - 59 jaar - 1.65m lang - Kort grijs haar - Fors gebouwd - Groene werkbroek van Cratex - Blauwe jas - muts over de oren met een kleine klep - Bruine schoenen