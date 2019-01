Opnieuw recordomzet voor chipmachinefabrikant ASML: 10,9 miljard euro

VELDHOVEN - Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft vorig jaar opnieuw een omzetrecord geboekt, namelijk 10,9 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet nog ruim 9 miljard euro. Ook de winst steeg naar recordhoogte, bijna 2,6 miljard euro. Over heel 2017 behaalde ASML een winst van ruim 2 miljard euro.

Het bedrijf profiteert van de oneindige honger naar snellere en kleinere computerchips. Bijvoorbeeld in de allernieuwste telefoons en tablets, maar ook in zelfstandig rijdende auto's, datacenters, of computergeheugen. ASML is wereldmarktleider in de ontwikkeling en verkoop van machines die deze nieuwste computerchips kunnen maken. Klanten zijn bijvoorbeeld Samsung, Intel, TSMC en NXP.

Brand Prodrive

Voor de eerste drie maanden van dit jaar verwacht ASML een dip in de prestaties. Oorzaak is de grote brand op 1 december bij toeleverancier Prodrive in Son, waardoor een deel van de onderdelen voor nieuwe chipmachines verloren is gegaan. Het Veldhovense bedrijf verwacht hierdoor over het eerste kwartaal een daling van de omzet van 300 miljoen euro, wat in de volgende drie maanden zal worden hersteld.

Eigenlijk waren de verdiensten van ASML over heel 2018 nog hoger, maar het bedrijf heeft uit de winst 430 miljoen euro opzij gezet voor een deal met concurrent Nikon. Beide bedrijven ruziën al vele jaren over de vraag of ASML een patent van Nikon heeft geschonden. ASML-topman Peter Wennink zegt in een toelichting dat er nu met Nikon een herenakkoord is bereikt, waarvan de financiële afhandeling nog moet gebeuren.

Zorgen voor 2019

Politieke spanningen, een minder draaiende Chinese economie, de Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zetten volgens Wennink de wereldeconomie onder druk. Dit baart hem zorgen, want sommige klanten worden onzeker en hebben hun bestelling voor nieuwe chipmachines van ASML uitgesteld tot later in 2019. Toch verwacht het bedrijf dat er in de tweede helft van dit jaar weer rust in de wereldmarkt komt en ASML ook in 2019 verder zal groeien.

ASML bestaat sinds 1984 en was in de beginjaren een onderdeel van Philips, totdat het in 1988 zelfstandig verder ging. Door dat verleden heeft het bedrijf nu nog steeds veel toeleveranciers in de regio Zuidoost-Brabant, zoals VDL of de NTS Group in Eindhoven. En ook die bedrijven profiteren van de goede prestaties van ASML. Zo wordt gesteld dat elke baan bij ASML goed is voor drie banen bij de toeleveranciers.

Eind 2018 werkten er ruim 23.000 mensen bij ASML; een groei van zo'n 4000 banen ten opzichte van eind 2017.