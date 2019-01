Bind de latten maar onder: er kan gelanglauft worden in Brabant

“Het is geweldig. De wens van elke langlaufer. Ik kan me de laatste keer dat dit gebeurde niet eens herinneren”, vertelt Jan Vrenssen in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “Het is wel jammer dat de diehard langlaufers nu in Oostenrijk zijn, waar het Nederlands Kampioenschap wordt gehouden. Anders was het een stuk drukker geweest.”

'Dit geeft een kick'

Normaal gesproken trainen de Nederlandse langlaufers op speciale matten, want er ligt nu eenmaal niet vaak sneeuw in Nederland. “Dit is natuurlijk het echte werk, het geeft echt een kick.”

Bekijk de video en lees daarna verder.





Ideale voorbereiding

Jan Hazelberg uit Veghel is woensdag al vroeg zijn bed uitgekomen om de ski’s onder te binden. “We gaan ons hier voorbereiden op onze langlaufvakantie in Oostenrijk. Het is ideaal dat we dat nu in verse sneeuw kunnen doen. We hopen dat het lang blijft liggen, maar ik denk het niet. Dus we profiteren zolang het kan.”

Ook Mia, de vrouw van Jan, geniet met volle teugen. “Deze wintersport entourage in het dorp is echt heel mooi.”

Wie wil, kan donderdagochtend komen langlaufen. Dan wordt de baan voor iedereen opengesteld.