Eerste strenge nachtvorst op komst, kwik zakt vannacht tot -12 graden

EINDHOVEN - Voor het eerst deze winter krijgen we te maken met strenge nachtvorst. Woensdagnacht wordt het tussen de -10 en -12 graden. Vanaf 10 graden onder 0 is sprake van strenge nachtvorst.

De winter houdt Brabant voorlopig nog in zijn greep. De komende dagen blijft het wit. Omdat het woensdagnacht zo koud wordt, smelt de sneeuw niet.

Donderdag wordt een mooie winterse dag, volgens meteoroloog Jordi Bloem van MeteoGroup. “De zon gaat schijnen en er staat weinig wind. Het blijft rond het vriespunt. Brabant ziet er dan ook zo mooi uit met de sneeuw.”

IJzel

Het winterse weer verandert vrijdag. Dan is er kans op regen en kan er ijzel ontstaan. Ook zaterdag is dit het geval. “Met de regen en ijzel kan het best gevaarlijk worden.”

Eind van het weekend hebben we weer kans op een sneeuwvlok, maar het gaat ook dooien. “Het wordt een ‘kwakkelweertje’. Het gaat vriezen en weer dooien.”