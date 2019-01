130 kilo gedroogde henneptoppen gevonden: 'Genoeg om tientallen coffeeshops te bevoorraden'

TILBURG - Bij een bedrijf aan de Centaurusweg in Tilburg heeft de politie dinsdagochtend 130 kilo gedroogde henneptoppen gevonden. Een politiewoordvoerder spreekt van een flinke vondst, voldoende om ‘tientallen coffeeshops te bevoorraden’.

Een 38-jarige man is aangehouden. Verder nam de politie een bestelbus met daarin een verborgen ruimte en twee motoren in beslag.

Verschillende dozen

In het pand stonden verschillende dozen met daarin de gedroogde henneptoppen. Verder heeft de politie geen drugs meer gevonden. De aangehouden man was in de loods aanwezig. Waar de man woont is niet duidelijk. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.

De politie hield de controle samen met medewerkers van de Belastingdienst en de gemeente Tilburg.