'Ik vind het supervet', scholieren draaien laatste bouten fietstunnel aan

De tunnel bestaat uit drie delen, die aan elkaar vast zitten met 12.000 bouten. De afgelopen weken werden die met de hand aangedraaid door de bouwvakkers, om geluidsoverlast te voorkomen. De groep 8-leerlingen legden woensdag de laatste hand, en dat deden ze vol enthousiasme: "Dit doe je eigenlijk nooit, dan is het best wel een eer om dit te doen."



Ze nemen hun taak serieus, en dus wordt er flink kracht gezet om de bouten zo stevig mogelijk aan te draaien: "Het is heel belangrijk, anders zou de tunnel uit elkaar kunnen vallen. Dan kan het instorten en dat zou niet mooi zijn als er mensen fietsen."

Veel van de leerlingen gaan volgend jaar naar een middelbare school in Waalwijk of Tilburg en gaan dus gebruik maken van de snelfietsroute: "Ik vind het supervet. Dan weet ik dat ik door een tunnel heen fiets en dan denk ik wauw daar heb ik aan meegeholpen."

Fietspad van de toekomst

Snelfietsroutes verbinden steden met elkaar. Veel steden hebben moeite met het parkeren van auto's. Vanuit duurzaamheid is het goed dat mensen steeds vaker de overstap maken naar de fiets. De nieuwe snelfietsroutes moeten Brabanders daarbij helpen.

De snelfietsroutes zijn een investering in het fietspad van de toekomst. Want met de opkomst van de elektrische fiets, verandert ook het fietsgedrag, legt Joost de Kruijf, snelfietsroutespecialist van Breda University of Applied Sciences, uit: "Omdat de fietser steeds sneller wordt, wordt het fietspad steeds beter gemaakt en dus steeds aantrekkelijker om er gebruik van te maken."

De tunnel bij Kaatsheuvel is daar een mooi voorbeeld. "Het punt bij de Efteling is een moeilijk punt in de route als het gaat om oversteken. Door het ongelijkvloers te maken, kan iedereen doorrijden.", aldus de Kruijf. "Het is een win-winsituatie. Ik denk dat er met de aanleg van de snelfietsroutes weinig excuses zijn om niet met de fiets naar het werk te gaan", vindt hij.