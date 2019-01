Gesjoemel met toewijzen van sociale huurwoningen, Thuisvester zet medewerker op non-actief

OOSTERHOUT - Een medewerker van de Oosterhoutse woningcorporatie Thuisvester is door zijn werkgever op non-actief gezet. De medewerker zou hebben gesjoemeld met de inschrijfdatum van potentiële huurders, waardoor deze eerder voor een sociale huurwoning in aanmerking kwamen. Dat maakte de woningcorporatie woensdag bekend op haar website. De corporatie zegt in een verklaring ‘erg geschrokken te zijn en de onregelmatigheden te betreuren’.

Uit eigen onderzoek van de woningcorporatie was naar voren gekomen dat er sinds 2016 ongegronde wijzigingen waren doorgevoerd in het systeem van Klik voor Wonen. Dit is een regionaal systeem voor het inschrijven voor sociale huurwoningen, daarbij zijn verschillende woningcorporaties in West-Brabant aangesloten. In sommige gevallen werd de inschrijfduur zelfs met enkele jaren verlengd.

Bedrijfsrecherche

Thuisvester schakelde daarop Hoffmann Bedrijfsrecherche in die eind 2018 vaststelde dat er in veertig gevallen was gefraudeerd. In 23 van de veertig gevallen is een woning verhuurd. Het gaat om elf woningen in Breda en twaalf woningen in andere gemeenten in West-Brabant. Dat gebeurde via Klik voor Wonen, waardoor er meerdere woningcorporaties zijn betrokken: Alwel, Laurentius, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonzorg.

Oorspronkelijke datum

In de zeventien gevallen waarin geen woning is toegewezen, is de inschrijfdatum inmiddels terugzet naar de oorspronkelijke datum. Verder zijn er maatregelen getroffen waarbij medewerkers van de verhuurders, die aangesloten zijn bij Klik voor Wonen, niet meer zelf de inschrijfdatum kunnen aanpassen. Thuisvester gaat daarnaast voor mogelijk benadeelden op zoek naar een passende oplossing.

De corporatie heeft aangifte gedaan.