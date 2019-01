Sneeuw, bedankt! Politie vindt hennepkwekerij in Waalwijk

WAALWIJK - Aaah, sneeuw! Niet alleen ideaal voor winterpret, maar ook voor de lange arm der wet. Aan de Cesar Francklaan in Waalwijk werd woensdag namelijk wel heel eenvoudig een hennepkwekerij ontdekt en opgerold.

Waar kinderen in de straat wellicht alleen oog hadden voor rondvliegende sneeuwballen of de grootste sneeuwman van de wijk, viel het oog van een wijkagent op het dak van een van de huizen. Het viel hem op dat er geen sneeuw op het dak lag.

Een dag later vonden agenten op zolder een afgesloten ruimte met een hennepkwekerij die in bedrijf was.