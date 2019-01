Man (20) toegetakeld met bierglas in Oostenrijk, 31-jarige Brabander aangehouden

SPRANG-CAPELLE - Het moest een gezellige skivakantie worden, maar dat liep behoorlijk anders. Nu zit hij met zesentwintig hechtingen en een stijve nek. Een 20-jarige man uit Koudekerk werd in het Oostenrijkse Gerlos toegetakeld door een landgenoot met een bierglas. De verdachte blijkt een 31-jarige man uit Sprang-Capelle te zijn.

Het ging op de eerste dag, zaterdag, al mis voor de vakantievierder uit Zuid-Holland. “We waren om drie uur aangekomen en om zeven uur lag ik in de ambulance”, vertelt hij vanuit Oostenrijk. Ze hadden zaterdag boodschappen gedaan, hun skispullen opgehaald en gingen een biertje drinken in de kroeg.

“Het begon eigenlijk net gezellig te worden. Toen kwam er een gozer langs met zijn maat. Hij ondersteunde hem, omdat die vriend heel erg dronken was. En het volgende moment heb ik opeens een glas in mijn nek”, zegt het slachtoffer, die liever niet met zijn naam genoemd wordt.

Bloed spoot eruit

In een reflex drukte hij zijn hand op de wond, want het ‘bloed spoot eruit’. Het scheelde ook maar weinig of hij had het niet na kunnen vertellen. “Ik voelde geen pijn. Je schiet meteen in een soort overlevingsstand.” Inmiddels heeft hij wel last van een stijve nek en hij heeft dus zesentwintig hechtingen, waarvan negen in de spieren.

De Oostenrijkse politie bevestigt dat de aangehouden verdachte in de gemeente Loon op Zand is geboren. Een bekende van hem, die ook anoniem wil blijven, vertelt dat hij inmiddels in Sprang-Capelle woont. Hij is met stomheid geslagen. “Toen ik het hoorde dacht ik: dit is onmogelijk. Hij is zelf een jaar of vier à vijf geleden met een bierglas geslagen en weet dus wat voor impact dat heeft”, vertelt de kennis. “Hij schijnt echt heel erg dronken te zijn geweest.”

Het slachtoffer geeft aan dat de dader inderdaad behoorlijk dronken was. “Maar dat is geen argument. Dan moet je maar minder drinken. Er is sowieso nooit een excuus om een glas in iemands nek te douwen.”

'Verdachte erg agressief'

Lokale media melden dat de 31-jarige verdachte uit Sprang-Capelle erg agressief was en dat beveiligers hem vast moesten houden. Hij probeerde ze ook aan te vallen. Uiteindelijk werd hij overmeesterd en aangehouden.

De Zuid-Hollander is na de mishandeling niet naar huis gegaan. “Laat ik hier nog maar een weekje genieten van de natuur. Skiën gaat ‘m niet meer worden, maar ik heb een mooi uitzicht op mijn kamer.”

Dat klinkt best nonchalant voor iemand die zo is toegetakeld. “Natuurlijk ben ik wel enorm geschrokken en woedend. Maar het scheelt ook dat de vrienden van de dader meteen naar mijn maten zijn gegaan. Ze hebben ook gevraagd of ik met hem wil praten, maar dat wil ik niet. Dat is me te veel.”