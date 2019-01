Deel dit artikel:













Nieuwe elektrische auto belandt in sloot Geffen, bestuurder ongedeerd De elektrische auto lag op zijn zijkant in het water (Foto: Gabor Heeres SQ Vision Mediaprodukties).

GEFFEN - Een man is met zijn elektrische auto van vier maanden oud in een sloot bij Geffen gereden. Op De Gement vloog hij uit de bocht. Hij kon zichzelf bevrijden door met een hamertje de ruit in te tikken.

Geschreven door Eva van der Weele

Een vrouw die in de buurt woont, hoorde getoeter van de auto en ging kijken. De man kon zelf uit de auto klimmen en kon bij haar in huis opwarmen. Ambulance naar huis

De politie en de ambulance kwamen op het ongeval af, maar de man was ongedeerd. De ambulance heeft de man thuis afgezet.