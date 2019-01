In de sneeuw op de camping: 'Vooral 's nachts moed verzamelen om naar de wc te gaan'

“Het is wel koud. Vooral voor een sanitaire stop ’s nachts moet je wat moed verzamelen”, lacht hij. “Maar we zaten er ook weer niet op te wachten, op deze sneeuw. Maar als je gaat kamperen in de winter, dan moet je onder ogen zien dat het kan gebeuren.”

Dichtbij de kinderen

Overigens staan Henk en zijn vrouw niet alleen voor hun eigen plezier op de camping. “We komen uit Hellevoetsluis en willen dichter bij de kinderen in Veldhoven gaan wonen. Maar we hebben nog geen huis gevonden, dus dan is de camping een ideale uitkomst.”

Ondanks dat ze dichter bij de kinderen zijn, is het wel afzien voor Henk. “Het grootste probleem is niet eens de kou. Dat is de sneeuw die op de voortent valt. In het verleden is een tent gescheurd door het gewicht van de sneeuw. Dus nu ga ik regelmatig – ook ’s nachts – naar buiten in de kou om te zien of er niet een te zware sneeuwlaag ligt.”

Op de vraag of die kou en sneeuw het waard zijn, moet Henk lachen. ”Wel als je de gelegenheid hebt om weer bij je kinderen en kleinkinderen te zijn. De band die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd zou er niet zijn geweest als we de caravan niet hadden.”